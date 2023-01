Justiça ucraniana acusa mais dois soldados russos de homicídio de civil

O Ministério Público da Ucrânia acusou hoje dois soldados russos, destacados no país no âmbito da invasão ordenada por Moscovo, da morte de um civil durante a captura da cidade de Gostomel, na região de Kiev.

Os dois militares serão julgados por "homicídio intencional", de acordo com o Código Penal ucraniano.

O Ministério Público de Kiev indicou na sua conta do Telegram que as ações perpetradas pelos dois soldados ocorreram depois de as forças russas terem estabelecido um posto militar temporário num abrigo na área de Gostomel.

Os dois acusados pressionaram a população local para descarregar e mover munições russas e, segundo a acusação, a vítima recusou-se a realizar tais atividades e por isso foi "morta" às mãos dos militares russos, de acordo com a agência de notícias Ukrinform.

Até agora, pelo menos doze membros das forças armadas russas foram condenados na Ucrânia por cometerem crimes de guerra desde o início da invasão, em fevereiro de 2022.

Gostomel foi uma das cidades mais visadas pelas tropas russas na região de Kiev e os serviços de segurança ucranianos informaram há já alguns meses estarem a investigar crimes de guerra ali cometidos, incluindo o uso como "escudos humanos" de quase 200 habitantes.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia ainda perdura e as Nações Unidas apresentaram como confirmados desde o início da guerra 6.755 civis mortos e 10.607 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com apoio militar, financeiro e humanitário à Ucrânia e imposição à Rússia de sanções económicas e políticas sem precedentes à Rússia.