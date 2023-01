Número de resgatados após sequestro em estação na Nigéria sobe para 18

A polícia nigeriana revelou ontem que o número de pessoas resgatadas após um sequestro numa estação de comboios, em 07 de janeiro, subiu para 18, depois de 12 vítimas terem sido libertadas no sábado.

"Tenho o prazer de informar que por volta das 22:00 [hora local, 21:00 em Lisboa] de sábado, as Forças de Segurança Conjuntas do Estado de Edo resgataram 12 vítimas sem qualquer ferimento", disse o comissário da polícia estadual Mohammed Dankwara, em declarações ao jornal nigeriano Punch.

Estas 12 pessoas foram resgatadas na floresta de Ughboa numa operação conjunta das forças de segurança, após informações fornecidas à equipa de resposta rápida de inteligência de comando e controle, referiu Dankwara.

Na passada segunda-feira, as autoridades já tinham conseguido libertar seis pessoas sequestradas.

Em 07 de janeiro, homens armados atacaram uma estação ferroviária no estado de Edo, no sul da Nigéria, e raptaram 31 passageiros que se preparavam para apanhar um comboio, informaram as autoridades locais, na altura do incidente.

O responsável da comunicação do estado de Edo, Chris Nehikhare, adiantou, na ocasião, que os atacantes raptaram inicialmente 32 pessoas, mas uma conseguiu escapar.

Já ontem, o comissário da polícia estadual revelou que, até agora, apenas duas pessoas foram detidas, tratando-se de funcionários da Nigerian Railway Corporation.

Em março de 2022, homens armados atacaram um comboio que tinha partido de Abuja com destino à cidade de Kaduna, com cerca de 360 passageiros a bordo.

Durante os meses seguintes, os passageiros sequestrados foram sendo progressivamente libertados, na sequência de negociações com os sequestradores.

Os estados centrais e do noroeste da Nigéria sofrem com regularidade ataques de grupos criminosos e raptos em massa com o objetivo de obterem resgates.