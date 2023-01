Aumenta para 35 mortos o balanço do ataque russo a Dnipro

O novo balanço de vítimas do ataque russo que atingiu no sábado um edifício em Dnipro refere a morte de 35 pessoas, incluindo duas crianças, disse hoje o governo regional do leste da Ucrânia.

"Trinta e nove pessoas foram salvas, 75 ficaram feridas", acrescentou Valentyn Reznichenko, governador regional de Dnipropetrovsk.

O mesmo responsável acrescentou que faltam ainda localizar outras 35 pessoas que, presumivelmente, se encontravam no prédio na altura em que foi atingido.

O primeiro balanço indicava a morte de 25 civis, entre os quais uma criança.

No domingo, o chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que foram destruídos 72 apartamentos e danificados mais de 230, na sequência do mesmo ataque, realizado a partir da região russa de Kursk, pelas forças de Moscovo.