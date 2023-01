Fim da quarentena para quem entra na China em destaque este domingo

A China aboliu, a partir de hoje, o período de quarentena para quem entra no país, em mais um passo no desmantelamento da política 'zero covid'.

Paralelamente, o Aeroporto Internacional de Pequim - Capital vai reabrir os Terminais 2 e 3-E para receber chegadas internacionais, segundo orientação das autoridades de saúde.

Nos últimos três anos, o país asiático impôs um sistema de quarentena em instalações designadas, que chegou a ser de 28 dias em algumas províncias, para quem chegava à China.

As autoridades de saúde explicaram que os passageiros também vão deixar de ter de pedir um código de saúde nas embaixadas chinesas antes de viajarem para a China, um requisito necessário até agora.

Vai continuar a ser necessário, no entanto, apresentar à companhia aérea um teste PCR negativo realizado nas 48 horas anteriores ao início da viagem, como condição para embarcar.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Sporting vai procurar capitalizar o empate de sábado do FC Porto com o Casa Pia, caso vença hoje em casa do 'aflito' Marítimo, em jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Já depois de Benfica, líder, e Sporting de Braga, segundo, terem vencido na ronda, os 'leões' vão tentar não ceder terreno para os dois da frente, além de tentarem recuperar terreno para os 'dragões', que são terceiros e empataram 0-0 no sábado com o Casa Pia, no Estádio Nacional.

O Sporting enfrenta um Marítimo que está no 17.º e penúltimo lugar, com apenas sete pontos e uma única vitoria no campeonato, formação que é agora liderada por José Gomes, o terceiro treinador na época, depois de Vasco Seabra e João Henriques.

Em outro jogo do dia, o Paços de Ferreira, último classificado com apenas dois pontos e ainda sem triunfos, recebe o Desportivo de Chaves, numa partida marcada pelo regresso de César Peixoto ao comando técnico dos 'castores'.

No jogo que fecha a jornada, o Boavista, que não vence há seis jogos no campeonato e que viu a partida da jornada anterior com o Estoril Praia ser adiada, vai receber o Gil Vicente, que vem de um triunfo frente ao Santa Clara e quer deixar os últimos lugares da prova.

PAÍS

As populações de Veral, Boticas e Monteiros unem-se hoje em defesa da ponte de arame que será afetada pelo enchimento da barragem do Alto Tâmega, sem que esteja garantida a sua reposição.

As populações e autarcas do distrito de Vila Real lutam há vários anos pela reposição da ponte pedonal sobre o rio Tâmega, que liga as aldeias de Veral (Boticas) e Monteiros (Vila Pouca de Aguiar) e que vai ser retirada devido à construção da barragem do Alto Tâmega, inserida no Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET), concessionado à espanhola Iberdrola.

Foi marcado para hoje um almoço convívio, em Monteiros, em defesa da ponte de arame e que visa sensibilizar a Iberdrola e o Governo para a necessidade de encontrar uma "solução viável" para a travessia do rio Tâmega e a manutenção das relações de proximidade entre os habitantes das duas aldeias.

Durante a manhã, um grupo de habitantes de Veral irá fazer uma caminhada de 1.600 metros até à aldeia vizinha de Monteiros, através da ligação pedonal que agora une as duas localidades e, consequentemente, os dois concelhos.

Em simultâneo, outro grupo irá fazer a viagem de autocarro percorrendo os 54 quilómetros entre as duas aldeias.

A reivindicação das populações e autarcas arrasta-se desde que se soube que a ponte pedonal iria ser retirada, sem uma alternativa para o atravessamento do rio. No entanto, argumentos como o elevado custo da infraestrutura e os poucos utilizadores têm sido usados contra a construção de uma nova ponte.

***

A população de Vizela vota hoje em referendo a eventual alteração da data do feriado municipal, que atualmente é assinalado em 19 de março.

Os munícipes daquele concelho do distrito de Braga vão responder à questão: "Concorda em manter a data do feriado municipal de Vizela no dia 19 de março em vez de a alterar para o dia 11 de julho?".

Segundo a Câmara Municipal, o referendo era uma promessa eleitoral do presidente da autarquia, Vítor Hugo Salgado, e com a consulta popular o município pretende "resolver definitivamente uma questão que tem sido objeto de alguma discussão".

Vítor Hugo Salgado já anunciou que o resultado do referendo sobre a data do feriado municipal de Vizela será respeitado pelo executivo, mesmo se mais de 50% dos eleitores não forem votar.

No referendo, a população deverá escolher entre manter a atual data, 19 de março, dia que assinala a criação do concelho, que ocorreu em 1988, ou alterar para 11 de julho, dia de São Bento das Peras, padroeiro do concelho.