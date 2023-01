Ex-deputada afegã morta a tiro em casa

Uma antiga deputada afegã e o seu guarda-costas foram mortos a tiro por atacantes desconhecidos na sua casa na capital Cabul, indicou ontem a polícia.

Mursal Nabizada encontrava-se entre as poucas mulheres deputadas que decidiu permanecer em Cabul após a tomada do poder pelos talibãs em agosto de 2021, na sequência da precipitada retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

Foi a primeira vez que uma representante parlamentar da anterior administração é morta na capital desde o regresso dos talibãs à liderança do país asiático.

O chefe da polícia local, Molvi Hamidullah Khalid, disse que Nabizada e o seu segurança foram mortos cerca das 03:00 (hora local) de sábado.

Khalid indicou ainda que o seu irmão e um segundo guarda-costas ficaram feridos. Um terceiro segurança escapou da habitação com dinheiro e joias. Khalid anunciou que está em curso uma investigação.

Abdullah Abdullah, antigo alto responsável do antigo Governo do Afeganistão apoiado pelo Ocidente manifestou tristeza pela morte de Nabizada e disse esperar a punição dos autores do crime.

Nabizada foi eleita em 2019 em representação de Cabul e permaneceu em funções até ao regresso dos talibãs.

Era ainda membro da Comissão de Defesa parlamentar e membro do Instituto para os Recursos Humanos, Desenvolvimento e Pesquisa, uma organização não-governamental privada.