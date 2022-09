Putin apresenta condolências e elogia papel da rainha no "palco mundial"

O Presidente russo, Vladimir Putin, apresentou condolências ao rei Carlos III e elogiou o papel da rainha Isabel II, que morreu hoje aos 96 anos, no "palco mundial".

"Durante muitas décadas, Isabel II desfrutou, com justiça, do amor e do respeito dos seus súbditos, bem como de uma autoridade no palco mundial", salientou o chefe de Estado russo num comunicado divulgado pelo Kremlin.

"Os eventos mais importantes da história recente do Reino Unido estão inextricavelmente ligados ao nome de Sua Majestade", salientou Vladimir Putin, enviando suas condolências ao novo rei do Reino Unido, filho de Isabel II.

"Desejo-lhe coragem e resiliência diante desta perda difícil e irreparável. Peço-lhe que transmita minhas sinceras palavras de solidariedade e apoio aos membros da família real e a todo o povo britânico", disse Vladimir Putin.

A Rainha de Inglaterra Isabel II morreu hoje aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, foi hoje anunciado pela família real.

"A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O Rei e a Rainha Consorte permanecerão em Balmoral esta noite e voltarão a Londres amanhã [sexta-feira]", anunciou o Palácio de Buckingham em comunicado, numa referência a Carlos e Camila.

A notícia foi conhecida após vários membros da família real terem viajado hoje subitamente para Balmoral para estar com a Rainha, depois da divulgação de um comunicado que dava conta da preocupação dos médicos com o estado de saúde da monarca de 96 anos.