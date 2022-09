Venezuela regista 718 casos de abuso sexual de crianças e adolescentes em oito meses

As autoridades venezuelanas registaram 718 casos de abuso sexual de crianças e adolescentes nos primeiros oito meses de 2022, anunciou hoje o Procurador-Geral da Venezuela, Tarek William Saab.

"Entre janeiro e agosto de 2022 registaram-se 718 casos de abuso sexual de meninos, meninas e adolescentes em todo o país, segundo o Sistema de Acompanhamento de Casos do Ministério Público", disse.

Tarek William Saab falava em Caracas durante uma conferência de imprensa em que, entre outros assuntos, se referiu à campanha "Pedofilia é Crime" iniciada a 15 de agosto último pelo Ministério Público (MP) da Venezuela.

"O MP não descansa e procura sempre dar respostas não só em termos de prevenção, mas também em campanhas para alertar a sociedade", frisou.

O Procurador insistiu que "a questão do adulto que procura atrair um menor para abusar faz parte da nossa luta contra a pedofilia, o crime, o tráfico de menores, o tráfico de pessoas" e alertou que os meninos, meninas e adolescentes "estão expostos a pedófilos em todas as partes".

Tarek William Saab precisou que o MP está a realizar, em conjunto com o Ministério de Educação "atividades formativas dirigidas a docentes, pais, mãe e representantes dos centros de educação públicos e privados de vários estados do país.

Por outro lado, referiu-se a uma outra campanha 'anti-bullying' (acosso) escolar, precisando que foram realizadas 241 atividades preventivas dos estados de Barinas, Delta Amacuro, Distrito Capital, La Guaira, Nova Esparta, Sucre, Trujillo, Yaracuy e Falcón, em que participaram 9.151 estudantes.

"Entre janeiro e agosto de 2022, registaram-se 341 casos de 'assédio escolar' em todo o país, dos quais se destacaram as lesões (207 casos) com o delito com maior incidência, seguindo-se ameaças (34), assédio (30) e rixas (28", precisou o Procurador.