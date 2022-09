Donald Trump manifesta apoio total à reeleição de Bolsonaro

O ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump manifestou hoje o seu "apoio total" à reeleição do líder brasileiro Jair Bolsonaro, a quem chamou de o "Trump dos Trópicos".

"O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, o ´Trump dos Trópicos`, como é conhecido, fez um grande trabalho para o maravilhoso povo do Brasil", elogiou Donald Trump na sua rede - Truth Social.

O líder brasileiro de extrema-direita é um grande admirador de Donald Trump, que é conhecido, como ele, pelo seu uso intemperado das redes sociais, pelo seu estilo provocador e pelos seus inúmeros deslizes.

"Ele é um grande homem que tem todo o meu apoio", disse o bilionário republicano.

As eleições presidenciais de 02 de outubro são as mais polarizadas da história recente do Brasil. As sondagens mostram Jair Bolsonaro a perder para o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Alguns temem que Bolsonaro conteste o resultado das eleições se perder, arriscando-se a cenas de violência como as do Capitólio, em Washington, pelos apoiantes de Donald Trump, em janeiro de 2021.