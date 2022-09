Custo e apoio social para famílias em tempos da nova crise destacam-se nos jornais

Bom dia. A revista de imprensa desta quinta-feira, 1 de Setembro de 2022, começa com uma capa em duas revistas, ambas coincidindo no tema e na foto (gravura) de D. Pedro. De resto, a maioria dos jornais generalistas hoje aponta aos apoios sociais previstos para as famílias nesta nova crise, mais precisamente no início de mais um ano lectivo a apontar às creches. Mas também ao futebol e ao último dia de contratações de Verão.

Assim, eis as capas e os destaques:

Na revista Sábado:

- "Rei de Portugal e Imperador do Brasil. A vida privada de D. Pedro"

- "Estado investiga abate de sobreiros em monte da família Champalimaud"

- "Bastidores. Como Carlos Moedas manda em Lisboa"

Na revista Visão:

- "A incrível história de D. Pedro IV"

- "O que é preciso fazer para reduzir a fatura do gás"

- "Adriano Moreira. Os 100 anos do último senador"

- "Os dias derradeiros de Marta Temido"

- "Portugal. O paraíso dos nómadas digitais"

No Correio da Manhã:

- "Rendas de casa com a maior subida desde 1994. Aumento de 5,43% castiga inquilinos em 2023"

- "Draxler já chegou a Portugal. Lesões marcam percurso de nova estrela do Benfica"

- "Ministérios travam progressão na carreira de 5700 professores"

- "Alcácer do Sal. Choque em ponte provoca dois mortos"

- "Gorbatchov 1931-2022: PCP não perdoa último líder soviético"

- "Mãe suspeita. Nódoas negras provam maus-tratos a bebé"

- "'Turismo de nascimentos' traz casais do Industão a Portugal"

- "Fogo em Faro e Loulé. Longo caminho de reconstrução após tragédia"

- "Castelo Branco. Comboio causa seis incêndios em meia hora"

- "Anadia. Idosa de 94 anos fica sem dentadura em ida ao hospital"

- "Pode atingir continente. Risco de formação de ciclone tropical"

- "Vendas em banca. CM lidera com 60,5% do mercado"

No Público:

- "Creches reabrem. Gratuitidade progressiva: até ao fim do ano escolar nascem 5000 novas vagas"

- "Proprietários recusam travão à subida de rendas, Governo ainda não decidiu"

- "Cancro da mama. Quase 300 mil mulheres não aderiram ao rastreio em 2021"

- "Meta do Governo. Em 'poucos meses' Sines está pronto a reexportar gás"

- "Reportagem. O declínio dos insetos afeta a vida de cada um de nós"

- "Turismo. Nunca houve um julho com tantos turistas estrangeiros"

No Jornal de Notícias:

- "Seis polícias por dia vítimas de agressão"

- "Despesa do SNS com privados cresceu 48%"

- "Vacinas contra a gripe e covid para maiores de 80 na próxima semana"

- "Acusado de matar ex-sogro à pancada em casa"

- "Costa prepara remodelação à boleia da sucessão de Temido"

- "Três mortos a fechar mês dramático nas estradas"

- "Rússia. Gorbachev morre sem ver sanadas as clivagens que combateu"

- "S. Pedro da Cova. Museu reabre com descida à mina e entradas a pagar"

- "Draxler chega do PSG e fecha linha atacante do Benfica"

- "FC Porto. Dragões reforçam baliza mas ainda estão à procura de um médio"

- "Kalorama. Cem mil aplaudem 40 artistas no último festival de verão"

No Diário de Notícias:

- "Creches gratuitas arrancam hoje mas deixam muitas crianças de fora"

- "Festa do Avante! faz-se com trabalho militante"

- "De quem se fala para substituir Temido na Saúde: Sales, Pizarro, Fernando Araújo e Goes Pinheiro estão na lista. Mas há mais"

- "Caos nas urgências. PSD exige a Costa que divulgue o relatório de mortalidade materna prometido em julho"

- "Verão histórico em receitas. Algarve com faturação a caminho dos 20,4 mil milhões de euros"

- "Antecipação da entrevista de Maria João Avillez ao Papa: 'É notável a admiração de Francisco pela natureza feminina'"

- "Retrato nos 200 anos do Brasil. Combater a corrupção e o clientelismo no país onde os partidos são negócio"

- "Crescimento nulo no segundo trimestre. Turismo e exportações impedem queda de 0,2% no PIB"

- "Património de Lisboa. Quinta dos Condes de Carnide classifica Monumento de Interesse Público"

- "Gorbachev. Os elogios do mundo e as críticas dos comunistas ao último líder da União Soviética"

- "Mercado de transferências. Um alemão campeão mundial para reforçar o Benfica e Ronaldo estacionado em Old Trafford"

No Inevitável:

- "Costa prepara pacote de ajuda às famílias e empresas de dois mil milhões de euros"

- "O comunista que pôs fim ao império soviético"

- "Marta Temido terá de explicar estatuto do SNS e taxa de mortalidade"

- "Chega. André Ventura e Gabriel Mithá Ribeiro fazem as pazes"

- "Ucrânia. AIEA chegou a Zaporíjia para evitar 'desastre nuclear'"

- "Kalorama. Novo festival arranca com Chemical Brothers e fecha com Nick Cave"

- "Greve no aeroporto. Portway ameaçou trabalhadores, diz sindicato"

No Negócios:

- "Custo do gás para famílias triplica e chega a 30 euros"

- "Entre o BCE e o 'rating', os desafios do novo gestor da dívida portuguesa - Quem é Miguel Martín, presidente do IGCP"

- "Entrevista Abel Mateus: Na proposta da Sedes, 'ninguém falou em cortes'"

- "Portugueses baixam gastos com consumo"

- "Dívida verde da CGD apoia 5.700 empresas"

- "Mês calmo na bolsa deixa PSI no vermelho"

No Record:

- "Bomba Draxler. Estrela alemã chegou ontem a Lisboa para reforçar os encarnados"

- "CD abre processo a jornalista por pergunta a Rúben Amorim"

- "Sporting. 'Amorim é um dos melhores do mundo', Varandas dá voto de confiança à equipa e elogia treinador"

- "FC Porto. Samuel custa 4MEuro"

- "Inglaterra. Ronaldo fica no United"

No A Bola:

- "Uma truta na Luz. PSG empresta Draxler às águias"

- "Carlos Vinicius no Fulham por Euro5 milhões"

- "FC Porto. Samuel Portugal num grande 31"

- "Sporting. Varandas pede equilíbrio"

E no O Jogo:

- "Portugal é azul e branco. FC Porto paga 4MEuro ao Portimonense para contratar substituto de Marchesín "

- "Benfica. Draxler chega com estrondo"

- "Buraco central: Morato pára um mês, Vertonghen saiu para o Anderlecht e a SAD procura alternativa"

- "Sporting - Arthur Gomes fechado hoje"

- "Varandas sai em defesa de Amorim"

- "Braga - Uros Radic no radar"