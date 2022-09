Avião privado austríaco cai no mar ao largo da Letónia

Um avião privado austríaco com quatro pessoas a bordo, que deveria aterrar na Alemanha mas deixou de responder ao controlo de tráfego aéreo, caiu esta noite no mar ao largo da Letónia, informaram as autoridades suecas.

Aviões militares alemães, dinamarqueses e suecos foram mobilizados para tentar entrar em contacto com a tripulação da aeronave enquanto voava sobre o norte da Europa, mas sem obter qualquer resposta, adiantou à agência France-Presse fonte dos serviços de socorro suecos.

O Cessna, que tinha descolado da cidade de Jerez, em Espanha, e que deveria aterrar em Colónia, na Alemanha, entrou no espaço aéreo sueco, no Mar Báltico, antes de cair ao largo da Letónia, pouco antes das 20:00 (19:00 em Lisboa).

Um especialista sueco em segurança da aviação considerou possível que os ocupantes do avião tenham ficado inconscientes pela falta de oxigénio na cabine durante o voo.

Meios aéreos e marítimos da Suécia e da Letónia foram destacados para o local e estão envolvidos nas operações de busca.

Segundo adianta a agência EFE, os quatro ocupantes são de nacionalidade alemã, três dos quais da mesma família com residência temporária de Zahara de los Atunes (Cádis), Espanha.

Além do piloto, a bordo da aeronave seguiam uma mulher, um homem e a sua filha, de acordo com informações do jornal Bild.

"Infelizmente, temos a confirmar que uma aeronave cruzou o espaço aéreo alemão e caiu no Mar Báltico, na Letónia", avançou também a Força Aérea Alemã, que confirmou que vários caças Eurofighters escoltaram o aparelho durante parte do percurso.