Euro perde terreno para o dólar e iene também cai

O euro negociou abaixo de um dólar, depois de ter recuperado nos últimos dias, conseguindo negociar ligeiramente acima da paridade com a moeda norte-americana.

Às 18 horas de quinta-feira, o euro seguia a 0,99363 euros, quando na quarta-feira quase à mesma hora negociava a 1,0054 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0004 dólares.

O dólar tem beneficiado do seu estatuto de valor refúgio, numa altura em que o mercado se mostra inquieto, subindo também em relação à libra e ao iene japonês, que caiu para o valor mais baixo em 24 anos face ao dólar.

A queda do iene, que perdeu mais de 20% desde há um ano, é atribuída à política monetária japonesa, que continua muito flexível, quando os principais bancos centrais do mundo adotam políticas mais restritivas.

Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos e na Europa, onde a inflação tem atingido níveis muito elevados, tendo ultrapassado 10% no Reino Unido, a inflação no Japão ficou em 2,4% em julho.