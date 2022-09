Exército respondeu à pandemia com "elevada prontidão e competência"

O Major-General Pedro Sardinha afirmou, hoje, que as actividades desenvolvidas pelos militares da Zona Militar da Madeira, durante a pandemia, são a prova de que “o Exército é uma instituição credível, moderna, atractiva e de elevada prontidão e competência”.

As palavras foram registadas no final da audiência de apresentação de cumprimentos de despedida ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), José Manuel Rodrigues.

O Major-General Pedro Sardinha chegou à Região em Dezembro de 2019 e poucos meses depois foi chamado a colaborar no plano regional de combate à Covid-19.

“Foram realizados milhares de inquéritos e milhares de telefonemas, no apoio à Unidade Especial de Saúde Pública”, começou por explicar.

Nesta operação “foram montados 145 mil kits de testagem, que foram utilizados no aeroporto e em vários locais”, e estiveram envolvidos “1900 militares e cerca de 500 viaturas”.

“Montámos tendas no Hospital Dr. Nélio Mendonça e na cerca sanitária, centros de acolhimento para pessoas sem-abrigo, no Pavilhão dos Trabalhadores e no Porto Santo. Foi um conjunto de actividades que prova que o Exército é uma instituição credível, moderna atrativa, de elevada prontidão e competência”, salientou.

Pedro Sardinha foi o primeiro Brigadeiro-General a comandar a Zona Militar da Madeira, comando que anteriormente estava sob a alçada do Comando Operacional da Madeira.

Deixa a Região ao fim de 34 meses de serviço. Para além das actividades relacionadas com a pandemia, neste período coordenou acções da Zona Militar da Madeira ao nível da prevenção de incêndios, na Região e no Algarve, de apoio ao Parque Natural da Madeira e ao Parque Ecológico do Funchal, e ainda de sensibilização ambiental, no Porto Santo.

“Saio ao fim destes quase três anos com o sentimento de dever cumprido”, concluiu o Major-General Pedro Sardinha.