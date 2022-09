Banco Europeu de Investimento aprova 15.100 ME para transporte sustentável e clima

O Banco Europeu de Investimento (BEI) aprovou esta quarta-feira um novo financiamento de 15.100 milhões de euros para acelerar o investimento no setor privado, ação climática, transporte sustentável e desenvolvimento urbano na Europa e em todo o mundo.

"O BEI aprovou hoje [quarta-feira] um vasto conjunto de novos investimentos para aumentar a geração e distribuição de energias renováveis, acelerar a utilização de transportes sustentáveis e reduzir o consumo energético das empresas e das famílias", anunciou o presidente do organismo, Werner Hoyer, em comunicado.

Hoyer explicou que os novos projetos contribuirão para proteger melhor as comunidades vulneráveis na Europa, África e Caraíbas do impacto das alterações climáticas e permitirão uma transição justa em regiões fortemente afetadas por mudanças no uso tradicional de energia.

Especificamente, 6.100 milhões de euros serão dedicados ao financiamento de negócios direcionados e inovação empresarial, incluindo o apoio direto à investigação para desenvolver baterias e sistemas de aquecimento doméstico mais eficientes e reforçar a inovação aeroespacial.

Além disso, foram aprovadas iniciativas para apoiar o investimento empresarial verde e sustentável no Egito e nos países das Caraíbas.

Outros 4.400 milhões de euros serão investidos em ações climáticas, energia limpa e água.

Esta secção inclui o apoio a novas iniciativas de financiamento destinadas à energia eólica, fotovoltaica, hidroelétrica e geotérmica em França, energia solar de pequena escala em Itália e parques eólicos de grande escala no centro de Espanha.

O BEI concordou em disponibilizar 3.300 milhões de euros para financiar transportes sustentáveis: novas composições de metro em Paris e Sofia, ferrovias regionais em Munique e em Karlsruhe (Alemanha), bem como um novo plano para acelerar o investimento em frotas de veículos comerciais de baixas emissões em toda a Europa.

Além disso, 1.300 milhões de euros serão destinados às áreas de saúde, educação, desenvolvimento urbano e habitação.

Ao mesmo tempo, a entidade garantiu que as comunidades em toda a Europa beneficiarão de novos investimentos para construir milhares de residências económicas e energeticamente eficientes na Suécia e na Áustria, melhorar as redes de fibra ótica na Polónia e acelerar o desenvolvimento urbano em Espanha e o desenvolvimento regional na Polónia.