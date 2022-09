Cotação do barril Brent para entrega em novembro sobe 0,43% para 91,30 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em novembro terminou sexta-feira no mercado de futuros de Londres com uma subida de 0,41%, para os 91,30 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar mais 0,39 dólares em relação à sessão anterior, quando fechou nos 90,91 dólares.

O Brent registou uma ligeira recuperação após a forte queda na sessão de quinta-feira, que voltou a aproximar o preço da barreira dos 90 dólares por barril.

A perspetiva de desaceleração da procura nos últimos meses do ano, devido ao arrefecimento da economia global, continua a pesar sobre os preços do petróleo.