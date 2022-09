Bombeiros e técnicos de emergência pré-hospitalar criam grupo de trabalho

A liga dos bombeiros, as associações dos bombeiros profissionais e dos técnicos de emergência pré-hospitalar anunciaram hoje a criação de um grupo de trabalho para analisar e apresentar propostas sobre a área da emergência pré-hospitalar.

Em comunicado, a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) indicou que esteve reunida com as direções da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) e da Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (ANTEPH) para analisar os problemas relativos à atividade dos bombeiros no âmbito da área da emergência pré-hospitalar.

A LBP avança que foi decidido constituir um grupo de trabalho com a finalidade de discutir, em conjunto, propostas relativas a toda a atividade da emergência pré-hospitalar desenvolvida, principalmente, pelos bombeiros.

Segundo a Liga, o grupo de trabalho pretende desenvolver e apresentar propostas às entidades competentes e com responsabilidades no setor do pré-hospitalar.

O objetivo principal da conjugação de esforços entre estas três entidades é "melhorar o socorro prestado à população, através da apresentação de medidas para o setor que melhorem a capacidade de resposta dos corpos de bombeiros e dos seus operacionais que têm a responsabilidade de prestar este serviço diferenciado" indica ainda a LBP.