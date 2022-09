Homem detido por tentar aproximar-se da urna Isabel II em Westminster

A policia britânica deteve um homem na noite de sexta-feira, após o que considerou como um "distúrbio" no Palácio de Westminster Hall, no edifício do parlamento, onde o corpo da rainha Isabel II está em câmara ardente.

As autoridades parlamentares explicaram hoje que um homem saiu da fila, em que milhares de pessoas esperam para ver a urna da Rainha Isabel II, e tentou aproximar-se da urna na sua plataforma.

A polícia metropolitana, por seu turno, disse que o homem foi detido por suspeita de ofensa à ordem pública.

Desde as 17:30 de quarta-feira que dezenas de milhares de pessoas passam continuamente pelos dois lados da urna da monarca no Palácio de Westminster, que tem estado aberto 24 horas por dia.

A urna com o corpo da monarca encontra-se envolta no estandarte real e com a Coroa Imperial do Estado, esfera e ceptro em cima sobre uma plataforma elevada, conhecida como catafalco.

O local estará aberto até às 06:30 de segunda-feira, dia do funeral de Estado.

Na sexta-feira, as autoridades pararam temporariamente de permitir que mais visitantes se juntassem ao final da linha, que serpenteia ao redor do Southwark Park, a cerca de oito quilómetros do Parlamento.

Durante a noite, os voluntários distribuíram cobertores e chávenas de chá às pessoas na fila quando a temperatura caiu para 6 graus Celsius.

Membros do público continuaram a entrar silenciosamente no Westminster Hall, mesmo quando os quatro filhos da rainha -- o rei Carlos III, a princesa Ana, o príncipe André e o príncipe Eduardo -- ficaram em vigília ao redor do caixão coberto de bandeiras por 15 minutos na noite de sexta-feira.