Fila para ver urna de Isabel II reaberta mas espera chega a 24 horas

A fila para ver a urna da rainha Isabel II foi reaberta devido ao elevado número de pessoas, mas a espera poderá ultrapassar 24 horas, anunciou o governo britânico.

Hoje pelas 10:00 a fila foi suspensa durante pelo menos seis horas, após chegar aos oito quilómetros e 14 horas de espera, mas foi reaberta esta tarde, indicou o Ministério da Cultura britânico na rede social Twitter, onde tem vindo a atualizar informação.

De acordo com a mensagem, o tempo de espera ultrapassa as 24 horas e a fila ao longo do rio Tamisa poderá ser suspensa novamente se atingir o limite máximo.

Apesar dos avisos, muitas pessoas continuaram a dirigir-se para o fim, no parque de Southwark, no sudeste de Londres, e formaram uma fila de espera não-oficial.

Desde as 17:30 de quarta-feira que dezenas de milhares de pessoas passam continuamente pelos dois lados da urna da monarca no Palácio de Westminster, o edifício do parlamento, que tem estado aberto 24 horas por dia.

Entre os populares esteve o futebolista David Beckham, que disse hoje aos meios de comunicação social britânicos que esperou 12 horas na fila.

A urna com o corpo da monarca encontra-se envolta no estandarte real e com a Coroa Imperial do Estado, esfera e ceptro em cima sobre uma plataforma elevada, conhecida como catafalco.

O local estará aberto até às 06:30 de segunda-feira, dia do funeral de Estado.

Entretanto, o Serviço de Ambulâncias de Londres revelou que nos últimos dois dias já tratou pelo menos 435 pessoas que estavam na fila, algumas das quais necessitaram de assistência hospitalar, a maioria dos quais após desmaios e colapsos, resultando em ferimentos na cabeça.