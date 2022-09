Julgamento de massacre de mais de 150 pessoas em Conacri, em 2009, começa dia 28

O aguardado julgamento do massacre do estádio Conakry, em 2009, que marcou a história contemporânea da Guiné-Conacri, terá início em 28 de setembro, anunciou o ministro da Justiça, Alphonse Charles Wright.

Em 28 de setembro de 2009, as forças de segurança da Guiné-Conacri mataram pelo menos 157 pessoas e violaram 109 mulheres no estádio, onde milhares de opositores à candidatura presidencial do então líder da junta, Moussa Dadis Camara, estava reunidos, de acordo com uma comissão de inquérito das Nações Unidas.

O julgamento irá "revisitar" a história do país e assegurar que todos saem dele "com uma nova visão da Guiné, onde a impunidade deixará de ter o seu lugar", disse o ministro da Justiça, citado pela agência France-Presse, após uma reunião do comité diretor do julgamento.

O julgamento, acrescentou, poderia permitir ao país avançar para o "processo de reconciliação que tem sido tão procurado".

A investigação judicial terminou em dezembro de 2017, levando uma dúzia de arguidos a tribunal, incluindo Moussa Dadis Camara.

Mas as vítimas e os seus familiares aguardavam por este julgamento com ansiedade, que foi repetidamente adiado apesar das garantias das autoridades lideradas pelo antigo Presidente Alpha Condé, que governou entre 2010 e 2021.

Os ativistas e defensores dos direitos humanos têm insistido na ida a julgamento dos arguidos, argumentando que isso seria um passo em frente contra a impunidade que afirmam ser a norma na Guiné-Conacri.