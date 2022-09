Borrell nomeia espanhol Pedro Serrano como chefe da delegação da UE em Londres

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, nomeou hoje o espanhol Pedro Serrano como embaixador da organismo europeu no Reino Unido, que irá substituir o português João Vale de Almeida.

Pedro Serrano, chefe de gabinete do Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, também ocupou diferentes cargos de responsabilidade nas instituições do organismo europeu.

Mais recentemente foi vice-secretário-geral do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) para a Política Comum de Segurança e Defesa para Resposta a Crises.

O espanhol irá substituir João Vale de Almeida, embaixador da UE em Londres, que completou em 29 de janeiro 65 anos, idade de reforma nas instituições europeias.

O diplomata português foi nomeado para o atual cargo na capital do Reino Unido a 12 de janeiro de 2020, tendo assumido funções a 01 de fevereiro, um dia após a concretização do Brexit.

Vale de Almeida é o mais antigo funcionário português em funções na União Europeia -- perfez 40 anos em março -, tendo exercido vários cargos de topo nas instituições.

O chefe da diplomacia europeia também nomeou hoje formalmente Cristian Tudor como chefe da delegação da UE recém-inaugurada no Catar, cargo que assumiu em 01 de setembro, depois de ter sido embaixador da UE no Kuwait e embaixador da Roménia no Catar.

Por outro lado, Josep Borrell nomeou a atual embaixadora francesa em Marrocos, Hélène Le Gal, como diretora-geral para o Médio Oriente e Norte da África.

Borrell também nomeou a diretora de Política de Segurança do Ministério da Defesa alemão, Benedikta Von Seherr-Thoss, como diretora-geral da Política Comum de Segurança e Defesa e Stefano Tomat, um funcionário do SEAE, como diretor-geral da Diretoria de Capacidade e Planeamento Civil, sede a partir da qual são geridas as missões civis comunitárias.