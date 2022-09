Borrell alerta para redução dos arsenais na UE

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE) alertou hoje para a redução dos arsenais dos Estados-membros do bloco comunitário com a entrega de armas e munições à Ucrânia, para responder à invasão russa, apelando a uma maior coordenação.

"As reservas militares de muitos Estados-membros foram, não diria esgotadas, mas fortemente reduzidas porque temos estado a fornecer muita capacidade [militar] aos ucranianos", disse Josep Borrell, numa intervenção feita 'online' num debate com legisladores europeus, em Praga, na República Checa.

"Têm de ser repostas e a melhor maneira é ser feito conjuntamente -- e a mais barata", salientou o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, reforçando que se os Estados-membros aumentarem a sua capacidade militar todos do mesmo modo, "o resultado será um enorme desperdício de dinheiro porque não há maneira de cancelar as duplicações -- e há muitas -- nem de resolver as faltas".

A ofensiva militar russa iniciada no território ucraniano em 24 de fevereiro - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com o envio de armamento para Kiev e a imposição a Moscovo de sanções.