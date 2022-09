Mais de 95% dos candidatos açorianos ao Ensino Superior colocados na primeira fase

Mais de 95% dos candidatos dos Açores ficaram colocados na primeira fase de candidatura ao Ensino Superior, revelou hoje o Governo Regional.

Em comunicado, a secretária regional da Educação e dos Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, indica que, dos 1.154 candidatos açorianos, 1.091 alunos já conseguiram colocação.

Olhando para os "1.289 que terminaram o 12.º ano no ensino regular, 92% entrou no ensino superior já nesta primeira fase de colocação", lê-se na nota.

Citado no comunicado, a secretária Regional refere que, "apesar de existirem menos candidatos este ano, a percentagem de alunos que conseguiu colocação na primeira fase de candidaturas é superior a 2021".

De acordo com a titular da pasta da Educação, "há três anos consecutivos que o número de candidatos diminui".

Este ano, são "menos 84 candidatos" do que em 2021, quando "cerca de 92% dos alunos candidatos" foram colocados na primeira fase.

Quanto às áreas dos cursos, as preferidas dos alunos açorianos foram Gestão, Enfermagem, Psicologia, Serviço Social e Medicina.

Ainda acordo com a secretária Regional, "69% dos alunos colocados ficou na sua primeira opção".

"A Universidade dos Açores é a escola que recebe mais jovens açorianos, com 400 colocações, seguida da Universidade de Aveiro e da Universidade do Minho, com 37 e 30 colocações, respetivamente", revela.

A 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior terminou com 49.806 alunos colocados em todo o país -- o segundo maior número de sempre.

As candidaturas à segunda fase começaram na segunda-feira e podem ser feitas até 23 de setembro nas ainda 5.284 vagas disponíveis em todo o país.