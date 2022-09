PM britânica diz que rainha foi maior diplomata do Reino Unido

A primeira-ministra britânica declarou hoje que a morte da rainha Isabel II causou "uma sincera manifestação de pesar" no Reino Unido e no mundo, sublinhando ainda que a monarca foi "a maior diplomata" do Reino Unido.

Liz Truss falava no início de uma sessão especial de homenagem no parlamento britânico.

A primeira-ministra britânica referiu-se a Isabel II como "a maior diplomata da nação" e "uma das maiores líderes que o mundo conheceu", acrescentando que a sua devoção ao dever era um exemplo para todos.

Liz Truss foi oficialmente nomeada pela ainha na terça-feira, apenas dois dias antes da sua morte.

A chefe de Governo britânico afirmou que durante a reunião com Isabel II, a rainha "generosamente compartilhou" a sua "profunda experiência de Governo, mesmo naqueles últimos dias".

"As suas palavras de sabedoria deram-nos força nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais sombrios da pandemia [da covid-19], deu-nos esperança de que nos voltaríamos a ver", disse Liz Truss, que estava vestida de preto.

Hoje de manhã, o Governo britânico tinha declarado que está "unido em seu apoio" ao novo rei Carlos III, num comunicado divulgado após um conselho de ministros extraordinário.

"O gabinete está unido em seu apoio a Sua Majestade o Rei", disse um porta-voz da primeira-ministra Liz Truss, acrescentando que um "momento de silêncio" foi observado em homenagem à soberana no final da reunião.

Os trabalhos normais no Parlamento foram suspensos e os legisladores passarão dois dias a homenagear e fazer reflexões sobre a rainha, que morreu na quinta-feira após sete décadas no trono britânico.

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.