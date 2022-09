UE apela a aproveitamento de oportunidade para negociar a paz

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, apelou hoje ao aproveitamento da oportunidade aberta pelas autoridades do Tigray com o anúncio de cessar-fogo no norte da Etiópia e de disponibilidade para negociações.

"Esta oportunidade tem de se ser aproveitada por todos. Agora", escreveu Borrell na sua conta na rede social Twitter, um dia depois de as forças regionais do Tigray, no norte de Etiópia, terem anunciado um cessar-fogo e se mostrado disponíveis para negociações com Adis Abeba, moderadas pela União Africana.

Os independentistas da região do Tigray, norte da Etiópia, afirmaram-se no domingo disponíveis para participar em conversações de paz sob a égide da União Africana, como propõe Adis Abeba, para terminar um conflito armado que dura há quase dois anos.

"O governo de Tigray está pronto a participar num sólido processo de paz sob os auspícios da União Africana", lê-se numa declaração das autoridades da região rebelde, no norte da Etiópia, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

"Além disso, estamos prontos a respeitar uma cessação imediata e mutuamente acordada das hostilidades, a fim de criar uma atmosfera propícia", acrescentaram os independentistas.

A guerra começou em 04 de novembro de 2020, quando o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenou uma ofensiva contra a Frente de Libertação do Povo Tigray (TPLF), que governava a região antes do início do conflito armado em resposta a um ataque a uma base militar federal e a uma escalada das tensões políticas.

Milhares de pessoas morreram e cerca de dois milhões foram forçados a fugir das suas casas devido à violência.

No passado dia 24 de agosto as duas partes retomaram as hostilidades, culpando-se mutuamente por terem quebrado uma "trégua humanitária indefinida" declarada em março pelo Governo.