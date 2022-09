UE disponibiliza novo financiamento de 500 milhões de euros

A União Europeia (UE) disponibilizou hoje uma nova verba de 500 milhões de euros à Ucrânia que se destina a financiar alojamento e educação de deslocados e ainda a apoiar o setor da agricultura no país.

O porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, salientou, na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, que a verba foi disponibilizada no âmbito de um acordo assinado, hoje, com o primeiro-ministro ucraniano, Denis Chmygal.

A verba está incluída no programa de apoio anunciado na primavera.

A 8.ª reunião do Conselho de Associação UE-Ucrânia decorre hoje, em Bruxelas.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, uma guerra condenada pela generalidade da comunidade internacional e que resultou em sanções impostas a Moscovo.