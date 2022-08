Hong Kong retoma correio aéreo para o Brasil após mais de dois anos de suspensão

Os correios de Hong Kong retomaram hoje o correio aéreo para oito países, incluindo o Brasil, após mais de dois anos de suspensão, graças ao aumento das ligações aéreas internacionais.

Segundo um comunicado divulgado na terça-feira, o Hong Kong Post retomou também o correio aéreo, incluindo cartas e encomendas, com Chipre, Israel, Letónia, Malta, Maurícias, México e Peru.

Os correios da região administrativa especial chinesa justificam a retoma com "o aumento gradual da capacidade aérea fornecida pelas companhias aéreas".

O correio aéreo de Hong Kong para o Brasil foi suspenso em março de 2020, no início da pandemia de covid-19, devido à "redução substancial da frequência de voos ou mesmo o cancelamento de voos".

Desde então que qualquer carta ou encomenda enviada de Hong Kong demorava em média 28 dias a chegar ao Brasil, segundo o portal oficial do Hong Kong Post na Internet.

Nos primeiros sete meses do ano, o aeroporto internacional da cidade chinesa recebeu mais de 73.600 voos, menos 1,4% do que em igual período de 2021.

Outrora um centro de transportes e logística asiático, Hong Kong ficou isolada do mundo durante mais de dois anos devido às políticas anti-pandémicas, de acordo com a estratégia de zero casos da China.