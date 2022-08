Nordeste da Nigéria lança plano para escolarizar 7.000 crianças vítimas do Boko Haram

O governo do estado de Borno, no nordeste da Nigéria, lançou um plano de reingresso escolar destinado a cerca de 7.000 órfãos que perderam os pais e foram forçados a abandonar as casas pelo grupo terrorista Boko Haram.

Até agora, cerca de 4.230 crianças já foram inscritas num esquema de escolarização em larga escala em escolas em Monguno, Kukawa, Marte e Guzamala.

Segundo o governador de Borno, Babagana Zulum, as crianças são vítimas de 13 anos de atividades terroristas do grupo extremista islâmico Boko Haram na região.

"Estamos aqui em Monguno com o único objetivo de matricular os vossos filhos e crianças sob a vossa responsabilidade nas escolas dos quatro municípios afetados", disse Zulum aos pais e tutores sobreviventes de crianças na localidade.

Estas crianças, com idades entre os 6 e os 13 anos, estavam matriculadas em escolas primárias e secundárias antes de serem forçadas a abandonar as suas comunidades por causa dos ataques terroristas.

A cidade de Monguno acolhe milhares de crianças em centros de refugiados.

A violência terrorista do grupo Boko Haram matou dezenas de milhares de pessoas e deslocou milhões, no nordeste da Nigéria, assim como nos países vizinhos. Entre 2014 e 2017, o grupo armado intensificou os seus ataques a escolas e centros educacionais, raptando largas centenas de crianças.