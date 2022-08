Dois mortos e cinco feridos incluindo dois polícias num tiroteio em Phoenix

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas, incluindo dois polícias, depois de um homem, armado com uma arma semiautomática e vestido com equipamento tático, ter disparado alegadamente de forma aleatória em Phoenix.

A polícia de Phoenix recebeu um alerta para disparos na zona centro-norte da cidade por volta das 20:30 de domingo (04:30 de hoje em Lisboa), revelou esta força policial em comunicado.

Quando os polícias chegaram ao local, um homem disparou de imediato contra vários veículos da polícia, atingindo quatro.

Um dos agentes foi atingido no ombro e um segundo polícia ficou ferido devido a estilhaços, que acertaram em várias zonas do corpo, incluindo no rosto.

Segundo os dados preliminares da investigação, em conjunto com as imagens de videovigilância de empresas próximas, o suspeito saiu de um quarto de motel e começou a disparar aleatoriamente.

O homem disparou contra o motel e, em seguida, virou a arma semiautomática contra um carro estacionado no parque de estacionamento.

Duas pessoas que estavam dentro do carro morreram no local na sequência dos ferimentos causados pelos disparos.

O suspeito também foi visto a atirar um "cocktail molotov" (bombas incendiárias improvisadas) contra uma janela de um restaurante, sem o ter acendido.

Foi nesse momento que as autoridades chegaram ao local e começaram a ser alvo de disparos.

As imagens de videovigilância mostram depois o homem a atravessar o parque de estacionamento e a cair no chão.

Segundo as autoridades, o suspeito suicidou-se, embora a causa da morte ainda não seja conhecida.

O homem foi encontrado com uma arma semiautomática, várias revistas, dispositivos incendiários, uma máscara de gás e capacete.

Três pessoas que se encontravam perto do incidente ficaram feridas por balas perdidas, tendo recebido alta após tratamento hospitalar.

O Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos norte-americano (ATF, na sigla em inglês) revelou que está a auxiliar na investigação do tiroteio.

"Mais uma vez, este é outro exemplo de violência armada na nossa comunidade", realçou o chefe da polícia de Phoenix, Jeri Williams, em conferência de imprensa.

"Quantos agentes mais precisam ser de ser alvejados? Quantos mais membros da comunidade precisam de morrer antes que tomemos uma posição? Este não é um problema da polícia de Phoenix, é um problema da comunidade. Se não for agora, quando?", acrescentou.