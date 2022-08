Oposição venezuelana saúda valentia do povo ucraniano perante atroz invasão russa

A oposição venezuelana saudou quarta-feira a valentia dos ucranianos que desde há seis meses "resistem" a uma "atroz invasão" de parte da Rússia.

"A Ucrânia comemora a sua independência, defendendo-a contra as pretensões autoritárias de Vladimir Putin. As nossas saudações, neste dia, ao valente povo ucraniano e ao seu Presidente Volodímir Zelenski que têm resistido desde há seis meses uma atroz invasão", escreveu Juan Guaidó na sua conta do Twitter.

Na mesma rede social o líder opositor venezuelano explica que "o autoritarismo global, representado por (Vladimir) Putin e os seus operadores como (Nicolás) Maduro ou (Daniel) Ortega, é um flagelo não só na Europa, mas também na América".

"Como um problema mundial, devemos enfrentá-lo todos unidos, em defesa da democracia, da soberania e da dignidade da nossa gente", afirma.

Segundo a imprensa local, seis meses depois da invasão da Ucrânia, que "a propaganda do Kremlin classificou de operação especial" o representante de Kiev para a Améria Latina, embaixador Ruslan Spirin, pediu aos venezuelanos que não se deixem enganar por Rússia.

"Todos já compreenderam que a Ucrânia não está apenas a defender o seu próprio país e o seu próprio povo, estamos a defender toda a Europa e o sistema de segurança internacional. Esta guerra é o passado contra o futuro, ditadura policial contra a democracia, os bárbaros contra a civilização", disse Ruslan Spirin citado pelo portal "Monitoreamos".

O embaixador acredita que o seu país conseguirá vencer a guerra e apela a que se mantenha o apoio da comunidade internacional.