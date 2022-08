Curriculo do Secundário na Ucrânia muda devido à invasão e exclui autores russos

O Ministério da Educação e Ciência da Ucrânia alterou o programa do ensino secundário para o próximo ano letivo, o que inclui, entre outros, a retirada de autores russos e bielorrussos.

Em comunicado divulgado hoje, o Ministério acrescentou que na disciplina de Literatura Estrangeira vão ser estudados apenas os autores de obras de língua russa nascidos no território da atual Ucrânia ou que tiveram uma relação especial com o país, com exclusão dos naturais da Rússia e Bielorrússia.

"Rever e atualizar o conteúdo do currículo geral do ensino secundário é uma reação aos desafios surgidos depois da agressão armada em grande escala da Federação Russa contra a Ucrânia", argumentou-se no texto.

Em consequência, autores como Nikolai Gogol ou Mikhail Bulgákov, nascidos no território da atual Ucrânia, vão continuar a ser ensinados, e são introduzidos autores europeus, como Jean de Lafontaine, Robert Burns ou Johann Wolfgang von Goethe.

A reestruturação curricular, que se estende a outras cadeiras, foi discutida por representantes dos institutos superiores de Educação, deputados, docentes e organizações não governamentais, entre outros.

Assim, a disciplina de Cuidados Básicos de Saúde irá ensinar a proteção em tempo de conflito.

Já na de História da Ucrânia, vai ser reforçada a componente "patriótico-militar", com informações sobre a invasão russa da Ucrânia e os heróis ucranianos, bem como "realçadas as ações genocidas dos líderes políticos e militares russos contra os ucranianos, a resistência nacional contra a agressão russa e o apoio internacional à Ucrânia".

Por seu lado, em História "a atualização proporciona uma visão da União Soviética como um Estado de tipo imperial", além de eventos recentes irem ser trabalhados de forma mais detalhada.