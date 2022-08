Passo em frente para Benfica entrar na Champions marca jornais nacionais

Bom dia. É uma notícia que quase todos os jornais, não apenas os desportivos, a darem destaque ao Benfica que ontem passou ao Play-off para mais dois jogos e assim poder entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Seguem-se os ucranianos do Dínamo de Kiev.

No Correio da Manhã:

- "Família desesperada com militar desaparecida"

- "Sem rasto de Vanessa desde 30 de julho"

- "Não se apresentou ao serviço em Tomar"

- "Mãe despediu-se da filha no dia 28 quando a foi levar ao expresso em Mangualde"

- "Águia vitoriosa mais perto da Champions"

- "Enzo, Henrique Araújo e Diogo Gonçalves marcaram"

- "Novo consultor de Medina ouvido no DCIAP"

- "Ex-presidente da Fundação EDO inquirido sobre rendas da eletricidade"

- "Estudante detido por terrorismo: João ameaçou matar amiga"

- "No Algarve: Mala com ossadas escondida em muro"

- "Faturas da luz mostram custo do travão do gás"

- "Predadores sexuais atacam meninas"

- "Incêndio em Verdelhos: Aldeia da Covilhã vive momentos de pânico"

- "De Norte a Sul: Seca extrema deixa país em risco de ficar sem água"

- "Sporting: Liverpool aperta cerco a Matheus Nunes"

- "FC Porto: Renovação parada facilita fuga de Uribe"

- "Gonçalo Guedes já rendeu mais de 100 milhões"

No Público:

- "Estados Unidos: Trump arrisca-se a acusação criminal, mas a sua candidatura não está em causa"

- "Pais não têm de ser informados sobre problemas de saúde sexual dos filhos"

- "Champions: Benfica ganha na Dinamarca e está mais perto da liga milionária"

- "Trabalho: Polémica com a líder do IEFP põe em risco a instituição"

- "Transparência: Governantes falham prazos no registo de interesses"

- "Taiwan: China normaliza cerco à ilha com mais exercícios militares"

- "Especial Brasil 200 anos: As rupturas e as continuidades entre Portugal e o Brasil no tempo de Pedro I/Pedro IV"

- "Biodiversidade: O documentário mais caro de sempre em Portugal dedica-se ao montado e o lince-ibérico"

No Jornal de Notícias:

- "Passageiros domésticos da TAP enchem Lisboa e criam pressão para lançar novo aeroporto"

- "Midtjylland--Benfica 1-3: Pequeno passo na Dinamarca, grande passo rumo à Champions"

- "Volta a Portugal: 'Prefiro encarar o dia a dia, tentando manter a camisola amarela': Maurício Moreira"

- "Quase mais oito mil candidatos do que vagas no Superior"

- "Jovens senegaleses enganados por falso treinador de futebol iam acabar nas obras"

- "Imigração: Brasileiros lideram autorizações de residência"

- "Comunicação: Governo armado de assessores para gerir crises"

- "Guimarães: Famílias dos bairros devem milhares em rendas"

- "Gondomar: Mudanças na Estrada D. Miguel agitam população"

No Diário de Notícias:

- "Policiamento: Plano para reorganizar PSP em Lisboa está há oito anos na gaveta"

- "Benfica no play-off da Champions com Diogo Gonçalves a brilhar"

- "Há pelo menos três décadas que Portugal não dependia tanto de importações - e está a usar novos fornecedores"

- "Contas de eletricidade: Governo obriga Endesa a mudar fatura ou então não paga"

- "Henipavírus: Novo vírus que surgiu na China é de um tipo que nunca chegou ao ocidente, diz infecciologista"

- "EUA: Buscas a casa de Trump põem Justiça na mira dos republicanos"

- "Entrevista a Francisco Guerreiro: 'Extrema-direita quer destruir a União Europeia', diz eurodeputado ex-PAN"

- "Questionário Proust: Bárbara Tinoco: 'O dom da natureza que gostava de ter? Ser mãe'"

No Inevitável:

- "Endesa. Afinal nem todas as faturas da Endesa vão passar por Galamba"

- "'Por cada caso de covid-19 há sete ou oito que não são reportados': Entrevista a Ali Mokdad, investigador do IHME, sobre o que esperar no inverno"

- "O aeroporto como eixo infernal do mundo moderno"

- "Incêndios. Indemnizações de seguradoras podem chegar aos oito milhões"

- "Russos bombardeiam de novo a partir de central nuclear, acusa Kiev"

- "EUA. Republicanos furiosos por Trump estar na mira da justiça"

- "Monkeypox. OMS repudia e lamenta ataques contra macacos"

- "Revisão. Chega quer mudar artigo 30.º da Constituição"

No Negócios:

- "Orey Antunes deixa a bolsa sem ter planos de regresso"

- "Economia aguenta em julho mas com pouca margem"

- "Défice comercial soma mais 1,7 mil milhões com a guerra"

- "Portugal ainda vendeu 2 milhões de euros de vinho para a Rússia"

- "Componentes automóveis têm melhor mês de junho em 15 anos"

- "Sustentabilidade 20/30: Estará a Agenda 2030 em risco?"

No O Jogo:

- "Midtjylland--Benfica 1-3: Galeria de tiro"

- "Dínamo Kiev é o último obstáculo entre as águias e os milhões"

- "FC Porto: Carmo avança para o clássico"

- "Sporting: Marselha pode desatar nó Slimani"

- "Burnley tenta seduzir Jovane com salário alto"

- "V. Guimarães-Hadjuk Split: [Moreno] 'Nunca existirá medo aqui'"

- "Disciplina: Liga deixa prescrever 13 processos"

No A Bola:

- "De tirar o chapéu"

- "Águia garante sem problemas passagem ao 'play-off' selada com golaço de Diogo Gonçalves"

- "Dínamo Kiev no caminho para a fase de grupos"

- "Enzo Fernández e Henrique Araújo acabaram com as dúvidas"

- "'Quero que os adeptos estejam felizes', Roger Schmidt"

- "Sporting: Slimani espera até final do mercado"

- "Edwards ameaça titularidade de Trincão"

- "FC Porto: Conceição pede reforços com urgência"

- "Liga Conferência: Guimarães / Hajduk Split - Paixão para tentar milagre"

- "SC Braga: Grandes europeus de olho em Álvaro Djaló"

E no Record:

- "Enzo matador"

- "Médio marcou em todos os jogos oficiais"

- "João Mário elogia argentino: 'Pegou de estaca. É muito intenso'"

- "Golão de Diogo Gonçalves faz treinador sorrir"

- "Schmidt: 'Não queremos só ganhar, mas também jogar bem"

- "D.Kiev é o adversário no playoff"

- "CD denuncia incompetência na Liga: CI deixa prescrever processos sobre apoio a claques"

- "Sporting: Objetivo é entrar no onze - ST.Juste vai à luta"

- "Tabata despede-se em lágrimas: 'Foram dois anos que pareceram vinte'"

- "Liga Conferência: Hooligans croatas varreram Guimarães"

- "Pânico no centro histórico"

- "FC Porto: Carmo retoma tradição"

- "Dupla de centrais portuguesa uma década depois"