Concerto de tributo a Taylor Hawkins em Londres vai ser transmitido a nível global

O primeiro concerto de tributo ao baterista dos Foo Fighters, Taylor Hawkins, que morreu em março, marcado para 03 de setembro em Londres, vai poder ser visto 'online' em todo o mundo, foi hoje anunciado.

Taylor Hawkins morreu no final de março, aos 50 anos, em Bogotá, horas antes de a banda liderada por Dave Grohl atuar no festival Estéreo Picnic. Dias depois, os Foo Fighters cancelaram as digressões que tinham agendadas, que incluíam um concerto no Rock in Rio Lisboa em junho.

Entretanto, a banda e a família de Taylor Hawkins anunciaram dois concertos para "celebrar a memória e a música de uma lenda do 'rock'": um em 03 de setembro em Londres, no Estádio de Wembley, e um outro em 27 de setembro em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, no Kia Fórum.

De acordo com informação disponível no 'site' oficial da banda norte-americana, o concerto de Londres poderá ser visto em todo o mundo através das contas de Youtube dos vários canais da cadeia MTV, a partir das 16:30 de Lisboa.

A MTV vai ainda transmitir um programa especial de uma hora, nos vários canais, na América Latina no dia 03 de setembro e nos outros territórios em 04 de setembro. Mais tarde, ainda durante o mês de setembro, será exibido em todo o mundo um outro programa especial, de duas horas.

O espetáculo de Londres vai contar com a participação de músicos como Travis Barker (dos Blink 182), Liam Gallagher (Oasis), Josh Homme (Queens of the Stone Age), Kesha, Brian May (Queen), Stewart Copeland (The Police), Nile Rodgers, Mark Ronson, Lars Ulrich (Metallica), Violet Grohl (filha de Dave Grohl) Shane Hawkins (filho de Taylor Hawkins), e dos humoristas Dave Chapelle e Chris Rock.

Alguns músicos voltam depois a participar no concerto de Los Angeles, ao qual se irão juntar também, entre outros, as cantoras Miley Cyrus, Alanis Morissette, Joan Jett e Leann Rimes.

O valor arrecadado com a venda de bilhetes e de 'merchandising' dos concertos irá reverter para duas instituições de solidariedade escolhidas pela família de Taylor Hawkins: Music Support e Musicares.

Taylor Hawkins juntou-se aos Foo Fighters em 1997, primeiro a acompanhar a banda na digressão de apresentação do álbum "The Colour & The Shape". A sua estreia nos registos discográficos da banda deu-se em 1999, em "There is nothing left to lose".

Enquanto membro da banda, o baterista venceu 15 prémios Grammy e viu o seu nome inscrito no Rock & Roll Hall of Fame.

A carreira dos Foo Fighters começa a ser contada a partir de finais de 1994, quando Dave Grohl, então baterista dos Nirvana, gravou uma série de temas que viriam a fazer parte, um ano depois, do primeiro álbum dos Foo Fighters.

A relação dos Foo Fighters com o público português remonta a 1998, quando atuaram na Expo'98, em Lisboa, e no Coliseu do Porto. Tinham então dois álbuns: "Foo Fighters" (1995) e "The colour and the shape" (1997).

Desde então, já voltaram várias vezes a Portugal.

O álbum mais recente da banda, "Medicine at midnight" foi editado no ano passado.