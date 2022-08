Prisão para estrangeira apanhada em Cabo Verde com cocaína no estômago

Uma mulher estrangeira foi detida no Aeroporto Internacional da Praia, em Cabo Verde, por transportar 23 cápsulas de cocaína no estômago, em parte retirada no hospital, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ) cabo-verdiana.

A polícia científica cabo-verdiana indicou que a detenção foi efetuada em 07 de agosto pela Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefaciente e Crime Organizado, da Polícia Judiciária, no âmbito de da prevenção e combate ao tráfico ilícito internacional por via aérea.

A mulher, de 23 anos, cuja nacionalidade estrangeira não foi revelada, foi detida em flagrante delito no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, contendo 23 cápsulas de cocaína no estômago.

Acusada de tráfico internacional de drogas, a detida foi presente ao tribunal no dia seguinte, que aplicou como medida de coação a prisão preventiva.

Entretanto, a legalização da detenção só foi conseguida em 09 de agosto, porque a suspeita ainda tinha partes da droga no estômago, que só foi retirada no hospital, onde permaneceu sob cuidados médicos até 13 de agosto, dia que foi conduzida à Cadeia Central da Praia.