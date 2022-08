Fogo em Alijó entrou em fase de resolução

O incêndio que deflagrou na zona do Pópulo, concelho de Alijó, no distrito de Vila Real, entrou em fase de resolução pelas 20:15, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta para o fogo, que lavrou numa zona de mato e Pinhal, foi dado pelas 13:50, entrando, ao início da noite, em fase de resolução.

O vento forte e o combustível disponível no terreno, como o mato seco e pinheiro-bravo, bem como a proximidade com algumas aldeias, causaram algumas preocupações no início do incêndio, que chegou a mobilizar cinco meios aéreos.

Devido ao fumo e, por precaução, o Itinerário Complementar 5 (IC5) esteve cortado ao trânsito durante algumas horas.

Segundo o 'site' da ANEPC, consultado pela Lusa às 20:30, no local permanecem em ações de rescaldo e vigilância 115 operacionais, apoiados por 37 viaturas.