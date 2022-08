Cotação do barril Brent para entrega em outubro sobe 1,52% para 93,66 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 1,52%, para os 93,66 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,40 dólares acima dos 92,26 com que fechou as transações na terça-feira.

Depois de três sessões consecutivas em baixa, o Brent recuperou hoje algum terreno, perante uma descida acima do esperado dos 'stocks' nos EUA, o que alimentou as expectativas de uma aceleração da economia.

Não obstante, as atenções dos investidores estão viradas para o arrefecimento da economia internacional e a possibilidade de o petróleo iraniano regressar ao mercado.