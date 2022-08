Cotação do barril Brent para entrega em outubro sobe 1,20% para 97,47 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 1,20%, para 97,47 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,16 dólares acima dos 96,31 com que fechou as transações na terça-feira.

A cotação do crude europeu recuperou depois de se saber que a inflação nos EUA homóloga retrocedeu em julho para 8,5%.

Ao mesmo tempo, os investidores mantiveram a sua atenção focada no aumento acima do esperado das reservas de petróleo norte-americanas, o que foi lido como sinal de um arrefecimento da procura.

Pelo contrário, o anúncio da reabertura do oleoduto russo Druzhba suavizou os receios quanto a uma eventual redução da oferta.