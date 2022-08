Euro segue acima de 1,03 dólares apoiado por dados da inflação nos EUA

O euro subiu hoje e negociou acima de 1,03 dólares, um máximo desde há um mês, após a divulgação de dados que indicam que houve uma desaceleração da inflação nos Estados Unidos em julho.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0322 dólares, quando na terça-feira à mesma hora negociava a 1,0217 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0252 dólares.

A inflação homóloga nos Estados Unidos desacelerou para 8,5% em julho, segundo o índice de preços no consumidor (CPI) divulgado hoje pelo Departamento do Trabalho.

Em junho, a inflação homóloga tinha ficado em 9,1%, o nível mais alto desde novembro de 1981.

A elevada taxa de inflação tem sido uma das principais preocupações da administração norte-americana e da Reserva Federal (Fed), que no passado dia 27 de julho voltou a subir as taxas de juro.

A Fed já aprovou quatro subidas das taxas de juro desde o início do ano, duas das quais de 75 pontos base. Agora, com a desaceleração da inflação as subidas podem não ser tão agressivas.

A moeda europeia negociou entre 1,0202 e 1,0350 dólares.

Divisas................hoje..............terça-feira

Euro/dólar............1,0322..................1,0217

Euro/libra............0,84300................0,84567

Euro/iene.............136,79..................137,93

Dólar/iene............132,52..................135,01