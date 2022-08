Cotação do barril Brent para entrega em outubro baixa 3,84% para 96,60 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 3,84%, para os 96,60 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 3,86 dólares abaixo dos 100,46 com que fechou as transações na terça-feira.

A cotação do Brent retrocedeu depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus principais aliados, entre os quais a Federação Russa, terem anunciado um aumento da produção conjunta em setembro de apenas 0,22%, correspondente a mais 100 mil barris por dia.

Os EUA, que têm pressionado a OPEP para que aumente a produção, considerou que a decisão peca por "escassa", mas mostraram-se otimistas quanto a uma evolução dos preços em baixa.