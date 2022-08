Fernando Chalana (quase) unânime na imprensa

Bom dia. À excepção das duas revistas semanais, que ontem já estariam impressas e em distribuição, e o único jornal especializado em economia, toda a restante imprensa diária, generalista ou desportiva, tem na morte de Fernando Chalana, futebolista, considerado por muitos um génio da bola das décadas de 70 e 80 do século passado, um tema em comum que trazem nas capas.

Na revista Sábado:

- "Alimentos que curam"

- "Contrato. Fernando Medina pagou 30 mil euros a Sérgio Figueiredo na CML"

- "Castings. Rita Pereira conta como lhe chamaram gorda"

Na revista Visão:

- "1972: O ano que semeou revoluções"

- "Mingyur Rinpoche: 'O problema do homem é querer mudar o mundo sem se mudar a si mesmo'"

- "Dossier Verde: O momento decisivo para salvar a Amazónia"

- "Se7e: Algarve, novos restaurantes, bares e passeios"

No Correio da Manhã:

- "Crime brutal no Algarve"

- "Sandra Andrade é possível vítima"

- "Judiciária procura resto do corpo. Mala com cadáver de mulher esquartejada"

- "Fernando Chalana. Adeus ao génio do futebol"

- "Claque do Benfica no terror de Guimarães"

- "Violência. Adeptos encarnados juntaram-se a croatas"

- "Fogos. Inferno alastra na Serra da Estrela"

- "Sérgio Figueiredo. Medina contrata consultor redundante"

- "Acidentes com motos matam 4 pessoas"

No Público:

- "Brasileiros voltam a liderar queixas por discriminação em Portugal"

- "Incêndios: Taxa de reacendimentos cai para menos de metade face à média da última década"

- "1959-2022: Fernando Chalana, o futebolista irredutível"

- "Finanças: Salário-base de Figueiredo será superior ao de Medina"

- "Guerra na Ucrânia: A nova era na corrida às armas na Europa"

- "Trabalho: Desemprego jovem abaixo dos níveis da pré-pandemia"

No Jornal de Notícias:

- "Venda de álcool a menores duplica na pandemia"

- "1959-2022, Fernando Chalana: Último passe do Pequeno Genial"

- "No Name Boys ajudaram croatas a planear tumultos em Guimarães"

- "Incêndios: Chamas alastram da Covilhã até à Guarda e Gouveia"

- "Inflação alta empurra aumento das rendas para 5% em 2023"

- "Porto: Clube Fenianos quer ampliar sede nos Aliados para criar um centro cultural"

- "Afife: Cantora suíça vai abrir alojamento turístico em convento onde morou poeta"

No Diário de Notícias:

- "Inflação arrasa salários de médicos, professores e empregados de escritório"

- "Subida do custo de vida será o grande tema do OE2023. Esquerda exige ação do Governo"

- "1959-2022: Adeus, Chalana. O pequeno génio que fez da finta uma arte"

- "Incêndios: Portugal é o país que mais arde e há três razões para tal"

- "Acordo: Greve nos aeroportos cancelada com promessa da ANA de aumentar salários"

- "Luís Capão: 'Desenvolvimento de uma cidade vê-se muito pela sua limpeza', diz presidente da Cascais Ambiente"

- "Constantino Sakellarides: Novo Estatuto do SNS: o que ajuda e o que atrapalha"

- "Central nuclear: Conselho da ONU reúne-se a pedido da Rússia para discutir Zaporijia"

- "Turismo: Carregar malas é coisa do passado. Como a tecnologia chegou à bagagem"

No Inevitável:

- "Guimarães: PSP teve de enviar reforços de Lisboa"

- "General Almeida Bruno. Um militar corajoso preso antes e depois do 25 de Abril"

- "Chalana. O menino que nunca cresceu"

- "Monsanto. MP investiga festa autorizada pela Câmara com o país em alerta"

- "Privado impedido de reconhecer diplomados estrangeiros"

- "Menores têm direito a sigilo sobre saúde sexual. O que está em causa?"

- "Abusos. Padres e diáconos defendem Patriarca e criticam notícias"

- "Reflexões de uma economista. O que devemos uns aos outros?"

No Negócios:

- "Mota-Engil em corrida a solo para obra de 1,7 mil milhões"

- "Inflação dá sinais de abrandamentos nos EUA"

- "BCE já trava escalada de juros sem usar escudo"

- "Grupel atrai gigante e fecha venda de geradores"

- "VIP compra sede da Uber em Lisboa por 18 milhões"

- "Kenneth Rogoff: A política orçamental deve voltar aos princípios"

- "Um milhão de portugueses trabalha em casa. Covid só explica uma parte"

No O Jogo:

- "Lenda: Fernando Chalana (1959-2022)"

- "FC Porto: 'Franco apanhou o treinador ideal' - Tiago Fernandes estreou o reforço portista no Estoril e diz que Conceição vai fazê-lo explodir"

- "Plantel unido em homenagem ao presidente pelos 2000 jogos"

- "Benfica: Luís Castro leva Gabriel"

- "António Salvador: 'Horta? Não há nada fechado'"

- "Sporting: Defesa merece crédito"

- "V. Guimarães-H. Split 1-0: Inglório"

- "Hooligans croatas com ajuda lusa: MAI confirma 'apoio de claques ligadas a clubes portugueses'"

- "Gil Vicente-Riga: Prontos para fazer história"

- "Volta a Portugal: Frederico Figueiredo passa para a frente"

No A Bola:

- "Fernando Chalana. Os génios vivem para sempre"

E no Record:

- "Fernando Chalana. Eterno genial"

- "Benfica. Mesmo sem férias, Enzo está para durar"

- "Sporting. É o grande com maior fatia da SAD. Leão controla 83,9%"

- "FC Porto. João Mário dispensa reforços"

- "Liga Conferência. Agressões e confusões antes, durante e após eliminação."

- "Berço virado do avesso. No Name ajudaram hooligans croatas. V.Guimarães 1 -- 0 Hajduk Split"

- "Hóquei em patins. As melhores equipas portuguesas vão a tomar"