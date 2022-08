Treze pessoas morreram em confrontos entre agricultores e pastores no Chade, 700 quilómetros a leste da capital, Djamena, palco de conflitos com vítimas mortais entre estas comunidades, disse hoje o governador da região à agência de notícia AFP.

A violência entre comunidades é frequente no centro e sul do Chade, onde muitos habitantes estão armados.

Os confrontos ocorrem principalmente entre pastores árabes nómadas contra agricultores indígenas sedentários que acusam os primeiros de pilharem os campos enquanto pastam os seus animais.

"Uma criança roubou a enxada de um agricultor e uma altercação eclodiu na terça-feira por volta das 13:00 locais entre agricultores e pastores" em Djongol, no centro do Chade, disse Mahamat Galma, governador da província de Guera, acrescentando que "o conflito generalizou-se então com o uso de armas de fogo".

"Existem atualmente 13 mortos e 20 feridos, e a tensão ainda é percetível entre as comunidades", disse Mahamat Galma.

Em agosto de 2021, 22 pessoas morreram em confrontos intercomunitários a 200 quilómetros a leste da capital do Chade. Em fevereiro de 2021, 35 pessoas morreram no sul do país.