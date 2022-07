Marcelo espera visitar zonas afectadas no final da época de fogos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse ontem que no final da época de incêndios vai visitar as zonas mais afetadas, sublinhando ainda que está "permanentemente" informado sobre o ponto da situação no país.

"No fim da época de incêndios, neste momento ainda estamos no começo, ainda estamos no final de julho, mas ainda não começámos agosto e a previsão de temperaturas é muito irregular", disse a propósito de eventuais deslocações às áreas nacionais mais afetadas pelo fogo.

O chefe de Estado, que falava aos jornalistas antes de assistir a um concerto integrado no Festival Internacional de Música de Marvão (FIMM), no distrito de Portalegre, acompanhado pelo corpo diplomático acreditado em Portugal, lamentou os incêndios em curso em Góis e em Vila Pouca de Aguiar.

"Vimos como hoje foi o suficiente [altas temperaturas] para em Góis e em Vila Pouca de Aguiar, no segundo caso com menos gravidade, em Góis já é um clássico, infelizmente, não há quase ano nenhum em que havendo assim um calor destes, uma canícula que não seja apanhado", lamentou.

Ao início da noite, o incêndio em Góis, Coimbra, mobilizava mais de 300 operacionais no terreno, apoiados por mais de 100 meios, tendo o presidente da Câmara Municipal de Góis, Rui Sampaio, indicado à Lusa que o fogo estava controlado.