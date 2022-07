Carlos Moedas justifica saída de reunião pública por motivos pessoais

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, justificou hoje a sua saída de uma reunião pública na quarta-feira antes da apreciação de uma proposta sobre o aeroporto na capital com motivos pessoais, rejeitando as críticas do PCP.

"Não, não há aqui nenhum problema [com o tema aeroporto]. Eu tive que realmente, depois de sete horas, por um ponto pessoal de família, que sair da reunião naquela altura. Não tem nada a ver com não querer discutir aquilo que é o aeroporto para Lisboa", respondeu.

Carlos Moedas falava aos jornalistas ao lado do presidente do PSD, Luís Montenegro, com quem esteve hoje num dos espaços da Carris, na zona de Alcântara, onde os cidadãos com mais de 65 anos podem solicitar o passe gratuito para transportes públicos na capital.

"O aeroporto é muito importante, é muito importante termos um novo aeroporto mas essa decisão é uma decisão do Governo e nós estaremos aqui para acompanhar", disse.

Questionado sobre a sua posição quanto ao tema, Carlos Moedas respondeu: "O autarca de Lisboa neste momento vai esperar que o Governo fale com o autarca de Lisboa, que o Governo diga ao autarca de Lisboa o que é que vai fazer", disse.

O PCP acusou na quarta-feira o presidente da Câmara de Lisboa de "fugir a uma discussão incómoda" sobre o futuro do aeroporto Humberto Delgado, por se ausentar da reunião pública antes da apreciação da proposta dos comunistas.

"Não podemos deixar de constatar que é precisamente antes da discussão desta proposta que o presidente opta por se ausentar. Se isto é sinal da importância que o presidente atribui a esta questão decisiva e estratégica, estamos conversados. Se é intenção de fugir de uma discussão incómoda, podia ter encontrado uma forma mais airosa de o fazer", afirmou o vereador do PCP João Ferreira, na reunião pública do executivo camarário.

Depois de mais de sete horas de reunião, que se iniciou pelas 15:00, o presidente da Câmara de Lisboa disse, por volta das 22:00, que teria de se ausentar: "Vou deixar o seguimento da reunião - porque, infelizmente, vou ter que me ausentar - à senhora vereadora Filipa Roseta".

Com a saída de Carlos Moedas, o vereador do PCP João Ferreira acusou a liderança PSD/CDS-PP de "manifesto desrespeito pelos direitos da oposição", referindo que a proposta dos comunistas "Novo Aeroporto de Lisboa: medidas a tomar tendo em vista a sua concretização e a desativação faseada do Aeroporto Humberto Delgado" foi aceite como extra-agenda desta reunião, uma vez que "o presidente não a quis agendar como estava obrigado regimentalmente".