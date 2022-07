Milhares de venezuelanos sem internet por falha na principal operadora estatal

Milhares de venezuelanos estão sem internet desde quarta-feira, devido a uma falha na Companhia Anónima Telefones da Venezuela (CANTV), principal operadora estatal do país, disse uma organização não-governamental (ONG) que monitoriza a ligação à internet.

"Falha da CANTV gerou uma forte queda na conectividade em todo o país. O primeiro evento (falha) ocorreu pelas 02h50 horas (de quarta-feira, 07h50 horas em Lisboa) e desde então as interrupções têm-se repetido", escreveu a VE Sin Filtro na conta da rede social Twitter.

Segundo a organização, "globalmente, a CANTV caiu 46% e a conectividade chegou a 56%".

Apesar de a CANTV não ter divulgado o motivo da falha, a VE Sin Filtro precisou que no estado de Amazonas a conectividade caiu para zero (0%), seguindo-se Apure (caiu para 33%), Delta Amacuro (42%), Trujillo (45%), Guárico (45%), Sucre (46%), Portuguesa (48%), Nova Esparta (54%), e no Distrito Capital (55%).

"Durante o mês de julho registámos (outros) sete incidentes de conectividade que afetaram o território nacional, desde apagões a quedas de conexão", disse a ONG.