Anturio abre escritório em Aveiro e entra no mercado espanhol

A Anturio abriu um novo escritório em Aveiro, como forma de potenciar a resposta aos clientes da zona norte e centro, com uma equipa sénior altamente qualificada.

Após a abertura do escritório do Porto, em 2018, a tecnológica nacional sentiu que a zona norte e centro tem um enorme potencial e pretendeu reforçar a sua presença na região.

“A abertura do escritório de Aveiro está em linha com a estratégia de proximidade da Anturio. A região de Aveiro tem um enorme potencial, pelo que estabelecemos uma equipa sénior completa para dar resposta às empresas da região, aplicando as melhores práticas de software de gestão”, explica João Vaz, COO da Anturio.

A equipa do novo escritório é composta por um comercial, dois consultores seniores PHC e um consultor sénior de sistemas.

“Temos colegas de outros escritórios com conhecimentos especializados, como contabilidade e suporte, a trabalhar na região de Aveiro e a aceitação dos clientes está a ser muito boa”, adianta o responsável.

A expansão da equipa de Aveiro está prevista a partir de 2023, como forma de reforçar ainda mais o suporte naquela zona do país.

“A descentralização é fundamental na nossa área de negócio, pelo que é necessário conhecer os clientes de forma próxima e a realidade local. A presença local é fundamental para abrir novas oportunidades de negócio e dar uma resposta rápida a projetos de maior dimensão” refere João Vaz.

Com abertura do novo escritório, a Anturio passa a contar com 6 escritórios em Portugal – Funchal, Lisboa, Porto, Setúbal, Faro e Aveiro.

“Além dos nossos escritórios físicos ainda temos o ‘escritório’ Remote. Temos consultores a 100% em regime remoto, fora da região dos escritórios, o que nos permite ir ainda mais longe na proximidade com os clientes nessas regiões, mas também demonstra flexibilidade. O equilíbrio entre proximidade e trabalho remoto é algo que trabalhamos há muitos anos e sabemos potenciar”, acrescenta.

Internacionalização a partir de Espanha

A Anturio está também a retomar e adaptar a sua estratégia de internacionalização definida em 2019, antes da pandemia. A estratégia de internacionalização passa por conquistar Espanha em primeira linha.

“Estamos a adaptar a entrada neste mercado competitivo, recuperámos parcerias espanholas e estamos em fase de arranque no mercado espanhol. Estamos com grandes ambições para a internacionalização nos próximos 3 anos”, desvenda João Vaz.

A Anturio perspetiva um ano de 2022 desafiante, mas em crescendo. “Estamos em linha com os objetivos de crescimento acima dos 20%. Operamos numa área em que o resultado do nosso trabalho melhora processos, controlo, acesso a informação e consequentemente melhor tomada de decisão. A nossa expectativa é superar os objetivos definidos”, defende João Vaz.

A empresa pretende ainda reforçar os escritórios de Faro, Lisboa e Porto. No entanto, o recrutamento da Anturio está aberto a qualquer localização, até porque, além de uma distribuição geográfica ampla dos escritórios, está muito rotinada a trabalhar com equipas remotas.

“Procuramos 4 consultores ERP seniores, em que o conhecimento em PHC é valorizado. Neste momento, também estamos com uma vaga em aberto para Service Coordinator, para liderar na nossa equipa de Service”, afirma o COO.

Além do recrutamento, a tecnológica nacional conta ainda com o Anturio Intership Program, um programa que tem como objetivo formar e preparar as próximas gerações de consultores. Trata-se de um programa de aceleramento, onde a Anturio recebe estagiários e é dada formação técnica e de gestão, para que, em poucas semanas, comecem a resolver problemas reais em clientes e internamente.

Após o fim do estágio, aos melhores, é efetuada uma proposta de emprego. No seu primeiro dia de trabalho, já estão completamente rotinados e conhecedores da realidade da empresa e habituados a trabalhar com clientes.

“Os estágios estão em fase de conclusão e contamos reforçar a nossa equipa com dois a três novos consultores provenientes do Anturio Intership Program”, conta João Vaz.