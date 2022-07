França abre inquérito judicial sobre propriedades de oligarcas russos

As autoridades francesas abriram hoje um inquérito judicial sobre propriedades adquiridas em França por oligarcas russos próximos do Presidente Vladimir Putin, visando alegados ganhos ilícitos.

A investigação foi aberta pela Procuradoria Nacional das Finanças (PNF), um organismo espacializado em investigações complexas na área do crime económico-financeiro.

As averiguações foram confiadas ao Gabinete Central para a Repressão do Crime Financeiro Grave, depois de a organização anticorrupção Transparência Internacional ter apresentado uma queixa - no final de maio, em Paris - por atos de lavagem de dinheiro.

As ações ilegais agora investigadas procuravam alegadamente obter ganhos ilícitos em França, cometidos por "empresários e altos funcionários próximos de Vladimir Putin", segundo fontes das autoridades francesas.

De acordo com a Transparência Internacional - que não divulga os nomes das pessoas visadas, para "evitar represálias" - o esquema "estende as suas ramificações a França, no setor imobiliário".

"A ambição das medidas de sanções contra a Rússia e os primeiros anúncios do congelamento de bens esbarram nas dificuldades de identificar as propriedades das pessoas sancionadas. Em França, como em outros lugares, o rastreamento dos bens dos oligarcas e pessoas próximas do regime russo está bloqueado", explicou aquela organização não governamental.

"Conseguimos fazer um inventário dos bens imobiliários em França de vários oligarcas e pessoas próximas do regime russo, identificar as cadeias de propriedades criadas para esse fim e reunir um corpo de provas sobre os recursos de origem ilícita que possibilitaram a aquisição desse património", explicou Patrick Lefas, presidente da Transparência Internacional.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em final de fevereiro, a comunidade internacional organizou uma lista de nomes de oligarcas russos cujos bens foram congelados em retaliação pela invasão.

Em França, foram identificadas várias propriedades (quintas, moradias e apartamentos), na Côte d'Azur, na região Rhône-Alpes, em Paris e também em vários pontos na região sudoeste.