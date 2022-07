Sporting Clube de Portugal abre Academia na Madeira

Anunciada em Fevereiro passado no almoço-convívio do núcleo do Sporting na Madeira, que contou com a presença do presidente do Sporting Clube de Portugal (SCP), Frederico Varandas, a Academia do Sporting será, já este mês, uma realidade.

"Sendo a Região Autónoma da Madeira (RAM) um viveiro de jogadores de futebol notáveis, quer sejam homens ou mulheres, a direção do Sporting decidiu atribuir à RAM a sua última academia de formação de jogadores de futebol masculinos e femininos, entre os 6 e os 13 anos, sendo a Academia uma ponte entre a RAM e o SCP em termos de formação de jovens no futebol", dá conta a nota do projecto.

A par das escolas de formação do Ajax de Amesterdão, reforça o comunicado "as academias do SCP são as mais reconhecidas pelo nível de formação que propiciam aos seus jovens e o consequente impacto do seu trabalho dotando os seus jogadores das competências que lhes permitem afirmarem-se em termos de futebol sénior nacional e mundial".

A Academia do Sporting na Região irá reger-se pelos mesmos métodos de todas as academias do Sporting, que foram planeados na sua principal escola de formação, a Academia do Sporting CR7 em Alcochete. Para tal missão foi selecionado como coordenador da Academia na Madeira, o Professor João Inácio, técnico de futebol jovem com provas dadas na RAM.

Todos os formadores que vão colaborar com a Academia do Sporting na Madeira adquiriram formação específica na Academia de Alcochete.

Os jogos de competição serão Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, local principal de encontro dos eventos desportivos da Academia Madeirense e os treinos nos campos de futebol em São Gonçalo e em São Martinho.

Nesta fase inicial a Academia do SCP na Madeira terá como destinatários as crianças/jovens dos 6 aos 13 anos, separados por escalões, quer sejam masculinos ou femininos, estando já equacionados para 2023 a criação de mais escalões.

A época desportiva, a sua primeira, terá início no princípio de Setembro. Para dar a conhecer este novo e inovador projeto desportivo de formação de crianças e jovens, será realizado no próximo dia 30 de julho, no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, um “open day”, para todos os interessados quer sejam sócios ou não do SCP.

A Academia do Sporting na Madeira é liderada pelo empresário Pedro Nascimento, antigo jogador de futebol formado na Academia do Sporting, da mesma geração de jogadores como o Luís Figo e o Emílio Peixe (actual treinador da Seleção Portuguesa de Futebol Sub-20).

O projeto da Academia do Sporting na Madeira será "um conceito desportivo, formativo inovador, actual e com garantia de qualidade, de portas abertas qualquer residente na ilha da Madeira, e que oportunamente terá mais um projeto destinado a adultos com mais 19 anos denominado "Master The Game”.

A sede da Academia situa-se na Rua Vale da Ajuda, loja B, onde se localiza também o núcleo do Sporting, na Madeira, e a empresa “Querido mudei a casa”. Para mais informações pode ser consultada a sua página academiasportingfunchal.pt ou contactar pelo número 291629008.