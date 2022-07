Declaração da OMS é apelo à acção

Os Estados Unidos consideraram no sábado que a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) de emergência de saúde pública internacional para o vírus Monkeypox é um apelo à ação e sublinharam que uma resposta coordenada é essencial.

"Uma resposta coordenada e internacional é essencial para parar a propagação do Monkeypox, proteger as comunidades de maior risco de contrair a doença e combater o atual surto", disse em comunicado o coordenador da pandemia da Casa Branca, Raj Panjabi.

O surto de Monkeypox já atingiu mais de 16.000 casos (cinco dos quais fatais) em 75 países, muitos deles na Europa, onde a doença não era endémica.

Raj Panjabi observou que, desde o princípio, a administração do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, implementou uma estratégia "robusta" para combater a doença, com o aumento da produção de vacinas e a expansão do acesso a testes e tratamentos.

"Mas não é suficiente. Temos de intensificar o nosso trabalho para combater este vírus de forma agressiva e proteger as comunidades que foram afetadas nos Estados Unidos", concluiu.

A OMS declarou no sábado o surto de Monkeypox como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional, o nível mais alto de alerta.

"Temos um surto que se está a espalhar rapidamente à volta do mundo, do qual sabemos muito pouco e que cumpre os critérios dos regulamentos internacionais de saúde", adiantou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa conferência de imprensa, após uma reunião do Comité de Emergência para avaliar a evolução da doença no mundo.