Trânsito sem sinais vermelhos nesta sexta-feira

Bom dia. Hoje tem sido um dia de trânsito relativamente tranquilo, sem grandes constrangimentos, nomeadamente na Via Rápida.

Além de alguns momentos de maior volume de trânsito no aproximar das 8h00 e das 9h00 não á nada de realçar em termos de constrangimentos.

Neste momento, o maior movimento dá-se no centro do Funchal, com algumas artérias a apresentarem sinais de congestionamentos que, não ocorrendo incidentes de maior, vão resolver-se por si só.

Neste aproximar do fim-de-semana não custa repetir as recomendações de condução segura e defensiva, além de responsável. Bom sexta-feira e bom fim-de-semana.