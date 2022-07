Presidente sul-africano vai ser intimado em investigação a assalto numa das suas propriedades

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, vai ser intimado para responder numa investigação sobre um embaraçoso caso de roubo na sua fazenda, anunciou hoje a Provedoria da República.

O prazo concedido a Ramaphosa para responder a questões relativas a este dossiê, na origem das acusações de corrupção contra o chefe de Estado, expirou na segunda-feira.

"Pretendemos intimar o Presidente (para obter) as informações de que precisamos", disse à AFP o porta-voz da Provedoria, Oupa Segalwe, sem especificar quando a atribuição ocorrerá.

A instituição abriu uma investigação em junho, depois de Ramaphosa, de 69 anos, ter sido acusado de ter comprado o silêncio de assaltantes que encontraram elevadas somas de dinheiro numa das suas propriedades.

Em fevereiro de 2020, de acordo com uma denúncia apresentada pelo ex-chefe do serviço de informações sul-africano Arthur Fraser, os assaltantes que entraram numa fazenda do Presidente em Phala Phala, no nordeste do país, encontraram o equivalente a quase quatro milhões de euros em dinheiro.

A denúncia acusa Ramaphosa de esconder o roubo da polícia e o dinheiro das autoridades fiscais, de ter organizado o sequestro e interrogatório dos ladrões, e de os subornar para permanecerem em silêncio.

Ramaphosa admitiu o roubo, mas nega as alegações de sequestro e suborno, dizendo que denunciou o assalto à polícia.

O Presidente sul-africano também contestou os valores referidos, assegurando que o dinheiro resultou da venda de gado.