UE apoia com 25 ME forças armadas do Níger face a "crescente ameaça terrorista"

O Conselho da União Europeia aprovou hoje um apoio de 25 milhões de euros, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, para reforçar as capacidades das Forças Armadas do Níger na luta contra "a crescente ameaça terrorista".

Em comunicado, o Conselho, instituição na qual estão representados os 27 Estados-membros, e que está hoje reunido em Bruxelas ao nível de ministros dos Negócios Estrangeiros, indica que "o objetivo desta medida de assistência é reforçar as capacidades e a resiliência das Forças Armadas do Níger, a fim de lhes permitir defender a integridade territorial e a soberania do país e proteger melhor a população civil contra a crescente ameaça terrorista".

Sublinhando que "o Níger desempenha um papel importante nas iniciativas destinadas a reforçar a paz e o desenvolvimento no Sahel, incluindo a Estratégia Integrada da UE no Sahel, a Coligação do Sahel e a Parceria para a Segurança e Estabilidade no Sahel, bem como a Aliança do Sahel", a UE observa que, através desta medida de assistência, solicitada pelo Níger em março passado e que durará 36 meses, está a cumprir o seu compromisso no âmbito destas iniciativas.

"De acordo com as prioridades nigerianas, a assistência da UE agora acordada financiará a criação de um Centro de Formação de Técnicos das Forças Armadas para aumentar as capacidades das Forças Armadas nigerianas na área do apoio logístico", assim como "a construção de uma base operacional avançada para reduzir a vulnerabilidade das Forças Armadas na região de Tillaberi".

Por fim, o Conselho aponta que "esta medida de assistência abre caminho a uma parceria Níger-UE mais forte no campo militar e de defesa, e mostra o claro empenho da UE em apoiar o Níger e o seu povo nos seus esforços para alcançar a paz e a estabilidade no Níger e em todo o Sahel".