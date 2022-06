Cardeal patriarca espera "marca profunda" a deixar pela Jornada da Juventude

O cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, considerou hoje que a Jornada Mundial da Juventude de 2023, agendada para a capital portuguesa, deixará "uma marca profunda e criativa de Evangelho vivo e convivido".

Numa mensagem hoje divulgada conjuntamente com o programa do patriarcado para o novo ano pastoral que se inicia em 01 de setembro, Manuel Clemente enfatiza que o novo período prolonga o que está prestes a concluir-se, "no horizonte cada vez mais definido da Jornada Mundial da Juventude, que se realizará (...) com a presença do Santo Padre e uma multidão de gente nova, provinda dos cinco continentes".

Além da JMJLisboa2023, o novo ano pastoral do patriarcado será também marcado "pela correspondência ao que foi refletido e apurado na fase diocesana do Sínodo dos Bispos de 2023".

"Foram milhares de pessoas em centenas de grupos que ofereceram o seu contributo", refere o cardeal patriarca, sublinhando como "pontos essenciais" saídos dessa reflexão a necessidade do "reforço da sinodalidade na (...) vida eclesial, corresponsabilidade mais observada e repartida nas várias instâncias pastorais, acolhimento mais disponível em cada comunidade e missão mais incidente em todas as periferias sociais ou culturais".

Segundo Manuel Clemente, "a instituição nos ministérios de catequista, leitor e acólito, como se fará para alguns homens e mulheres mais aptos e responsabilizados, contribuirá" para avançar no sentido daquelas conclusões já enviadas à Conferência Episcopal Portuguesa, que fará a síntese das propostas das 21 dioceses portuguesas.

Na mensagem divulgada hoje, o cardeal patriarca de Lisboa exorta os cristãos da diocese à "oração insistente, para que as metas sejam atingidas, os obstáculos ultrapassados e a nova evangelização' se consiga -- essa mesma, que São João Paulo II queria nova no ardor, nos métodos e nas expressões e o Papa Francisco quer particularmente atenta aos mais pobres e frágeis".

A JMJLisboa2023, para a qual são esperados mais de um milhão de jovens de todo o mundo, decorrerá nos terrenos da margem do rio Tejo, ao norte do Parque das Nações, entre 01 e 06 de agosto do próximo ano, e será encerrada pelo Papa.

Inicialmente prevista para o verão de 2022, a iniciativa foi adiada um ano devido à pandemia de covid-19.